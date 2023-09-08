ليبيا تنتج 36.5 مليون برميل نفط ومليار متر مكعب من الغاز خلال أغسطس

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الجمعة عن الكميات المنتجة من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في ليبيا خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب بيان المؤسسة فقد بلغ إنتاج النفط الخام 36.5 مليون برميل، فيما بلغت كمية المنتجات النفطية إلى 458 ألف أطنان، وبلغ إنتاج المكثفات 199.4 ألف طن، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي مليار متر مكعب.

وكانت مؤسسة النفط الليبية أعلنت أمس الخميس عن نجاح شركة مليتة في استكمال حفر بئر النفط رقم (FB 34) بحقل الفيل بقدرة إنتاجية (4,000) برميل نفط يومياً.

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