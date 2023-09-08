مجلس دول الخليج العربي يطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طالب المجلس الوزاري لتعاون دول الخليج العربي في دورته الـ157، بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وشدد المجلس في بيان له على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، مطالبا بالحفاظ على مصالح الشعب، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد

كما وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس، داعيًا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع اندلاع موجة عنف جديدة.