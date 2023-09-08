مصادر توضح موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني

أوضحت مصادر مطلعة اليوم الجمعة بشأن موعد اعلان واعتماد نتيجة الدور الثاني للتعليم الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2022.

وبحسب المصادر فإن موعد إعلان واعتماد النتيجة سيكون “الأسبوع القادم”، مرجحةً ان يكون يوم الثلاثاء القادم.

وفي منتصف شهر اغسطس الماضي انطلقت امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية في الداخل والخارج بأقسامها «العلمي والأدبي والتعليم الديني»، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالخارج.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية في الداخل هذا العام بلغ 46 ألفاً و222 طالباً وطالبة، 31 ألفاً و318 طالباً منهم في القسم العلمي، و14 ألفاً و570 طالباً في القسم الأدبي، و334 طالباً وطالبة في التعليم الديني، وأوضح أن أعداد طلاب الشهادة الثانوية في الخارج بلغ 226 طالباً وطالبة، منهم 213 في القسم العلمي، و13 في القسم الأدبي، والشهادة الإعدادية 233 تلميذا وتلميذة.