حمزة: المنظمات الدولية هي من تدفع نفقات عودة المهاجرين وليس “الطرابلسي”

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، زيف ادعاءات وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عماد الطرابلسي بشأن تحمل نفقات ترحيل المهاجريين غير الشرعيين.

وقال حمزة في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “المنظمات الدولية هي من تدفع نفقات عودة المهاجرين وليس وزير الداخلية الذي قال نحن ننفق الملايين على المهاجرين”.

وأشار حمزة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت هذا الأسبوع أنها تكفلت بعودة 151 مهاجراً بأمان إلى ديارهم في بنغلاديش وهم نفس المجموعة التي تحدث عنها وزير الداخلية.

وتابع: “الدولية للهجرة قامت في رحلة جوية مستأجرة من بنغازي إلى دكا، قبل الرحلة الجوية، تم توفير فحوصات طبية قبل المغادرة، وفحص الحماية وعناصر الحماية الشخصيةً وكلها كانت بدعم من الاتحاد الأوروبي”.

وحث الصحفيين والإعلاميين على إيصال صورة حقيقية للرأي العام لا أن تكون تغطيتهم وأسئلتهم مجاملة ومداهنة لسياسات الحكومة.