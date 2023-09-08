مركز طقس العرب: العاصفة المتوسطية “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا

بنغازي 08 سبتمبر 2023 (وال)- حذّر مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية اليوم الجمعة، من تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا، بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتًا إلى أنها تُهدد دولًا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية “دانيال”، تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما “اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا”.

ويُتوقع المركز أن تواصل العاصفة “دانيال” تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة، وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عِدّة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، كما توقع نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3 – 4 أمتار، مما يُهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

ويُرجح المركز أن تتأثر السواحل الشرقية لتونس بتأثيرات غير مُباشرة للعاصفة المتوسطية على شكل تدفق بعض السحب على ارتفاعات مختلفة قد يرافقها هطول بعض زخات المطر.

كما يتوقع أن تواصل العاصفة “دانيال” تحركها نحو شمال غرب مصر بعد ليبيا، وذلك بالتزامن مع فقدان قوتها بشكلٍ واضح، مُرجحًا أن تتسبب في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح، قد تمتد بشكلٍ أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المُتوسط كنظام جوي عادي.

وكانت الحكومة الليبية قد حذرت اليوم الجمعة، من سوء الأحوال الجوية في الأيام القادمة، وشكلت غرفة طوارئ برئاسة رئيس الحكومة أسامة حماد.

وقالت الحكومة – في بيان على لسان رئيسها أسامة حماد – إنها “تابعت التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي”.

وأوضحت الحكومة – في بيانها الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أن سوء الأحوال الجوية سيزداد وفقًا للتنبؤات الجوية المناطق الممتدة من سرت غربًا إلى أقصى الشرق الليبي.

وأشارت إلى أن التنبؤات الجوية توقعت أن تحدث الظاهرة بدء من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد القادم.

وقالت الحكومة “للتصدي للتداعيات التي قد تحصل نتيجة هذه التقلبات الجوية المتوقعة، فإن الحكومة قد شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم والمواصلات.

وأشارت إلى أن اللجنة ستكون في حال انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث.

ودعت الحكومة كل الجهات ذات العلاقة لإعلان ورفع أقصى درجات الطوارئ، وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة، لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.

وحذرت المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة، لافتة إلى أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك، لجميع المدارس والهيئات التعليمية يوم الأحد القادم. (وال – بنغازي)

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