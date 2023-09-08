اعبيد: الأطراف السياسية لديها نية في الوصول لحل شامل.. لكن لكل واحد منهم محاذيره

قال “مسعود اعبيد” النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” يسعى للقاء كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، وجمعها على طاولة في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وأضاف “اعبيد” في تصريحات صحفية أن باتيلي يسعى للخروج من حالة الانسداد الحاصل حاليًا، والانقسامات الموجودة بين المؤسسات في البلاد.

وأشار إلى أن، باتيلي يأمل في إعداد خطة أو عمل مستقبلي لتوحيد هذه الأطراف والمؤسسات.

ورأى أن الأطراف السياسية لديها نية صادقة في الوصول إلى حل شامل، لكن لكل واحد منهم محاذيره وملاحظاته.