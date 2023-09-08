خلال الشهرين الماضيين..ليبيا في المركز الخامس كأكثر مشترين للحبوب والقمح من روسيا

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احتلت ليبيا المركز الخامس، كأكثر مشترين رئيسيين للحبوب والقمح من روسيا خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي.

وذكر اتحاد مصدري الحبوب والقمع في روسيا في تقرير له، أن مشتربات ليبيا تضاعفت 3 مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بواقع 878 ألف طن بعد أن كانت تستورد 289 ألف طنا.

وأضاف أن السعودية تصدرت قائمة مشتري الحبوب الروسية باستيراد 1.323 مليون طن من الحبوب.

وذكر الاتحاد أن مصر جاءت ثالثة بواقع 1.284 مليونا، بينما جاءت تركيا بنحو 1.283 مليون طن، بانخفاض في نسبة وارداتها التي كانت 1.376 مليونا.

وتستهلك ليبيا ما يعادل 1.25 مليون طن من القمح الطري سنويا وفق آخر إحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة “فاو” باستيرادها 20% من احتياجاتها من روسيا.