رؤية تطلق تحذيرات هـامة للمواطنين بشأن حالة طقس قوية وإحتمالية تطور إعصار متوسطي

أصدرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، تحذيرات وتنبيهات هامة للمواطنين بشأن توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة نتيجة إحتمالية تطور منخفض جوي بخصائص شبه مدارية إلى عاصفة متوسطية وربما إعصار متوسطي “Medicane “ .

وتُشير اخر تحديثات النماذج العددية إلى تأثر مناطق الخليج والشمال الشرقي بحالة جوية قوية الفاعلية من ليلة الغد وتشتد ليلة الأحد نتيجة إحتمالية تطور منخفض جوي بخصائص شبه مدارية إلى عاصفة متوسطية وربما إعصار متوسطي “Medicane “ بالتزامن مع توغله نحو الشمال الشرقي مما يسبب في هبوب رياح قوية السرعة مع هبات عاصفية بالإضافة إلى أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة.

وعليه حذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته الإخوة المواطنين من التالي:

1 غزارة الأمطار المتوقعة في بعض المناطق والتي قد تسبب في جريان الأودية في المناطق الجبلية والداخلية وبالتالي يرجى من المزارعين والرعاة والمسافرين إلى تجنب الأودية خلال الفترة المذكورة.

كذلك تجمع المياه في المناطق الساحلية والمنخفضة متوقع مع إغلاق في الطرقات.

2 هبوب رياح قوية السرعة مع هبات عاصفة قد تلامس حاجز 100كم/س مما قد تسبب في تطاير الألواح المعدنية وسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء.

3 إضطراب كبير في حالة البحر في ساحل الخليج والساحل الشرقي مع عبور الحالة الجوية بحيث قد يصل إرتفاع الموج إلى 4 أمتار وربما أكثر.

ودعت الأجهزة المعنية في الدولة إلى الإستعداد بشكل جيد للحالة المرتقبة وما قد ينتج عنها من أضرار مادية، كما نسأل الله تعالى أن تكون سقيا رحمة لاسقيا عذاب وهدم والله أعلى وأعلم.