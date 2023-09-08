“سلة الخير” تباشر بتوزيع القرطاسية المدرسية على الأسر المحتاجة ببلدية بنغازي

الوطن| متابعات

أطلقت مكاتب وفروع سلة الخير حملة تطوعية جديدة تهدف إلى توزيع أغراض القرطاسية المدرسية على الأسر المحتاجة تزامناً مع انطلاقالعام الدراسي الجديد .

وقال مدير مكتب الإعلام لسلة الخير التابعة للواء طارق بن زياد محمد الربيعي، إن هذه الحملة انطلقت لرفع المعاناة عن أهالي الطلاب فيالمدارس وسد جزء من احتياجاتهم، مضيفاً أن هذا المشروع استفادت منه ما يقارب عن “7000” أسرة، حيث وزعت عبر الفروع والمكاتبفي المناطق والبلديات.

وتابع أن هذه الحملة تحت رعاية وإشراف اللواء طارق بن زياد المعزز وتستهدف “2000” حقيبة مدرسية لفئة الأرامل والمطلقات،و“2500”حقيبة مدرسية لفئة الأسر ذات الدخل المحدود، والتي لا تملك منزل وتعاني من تكاليف استئجار بيت.

ويذكر أن هذه الحملة انطلقت في الخامس من الشهر الحالي وانتهت بعد إعلان وزارة التربية والتعليم استئناف العام الدراسي الجديد،حيث يعاني أهالي الطلاب من الأسر المحتاجة ظروفًا صعبة.