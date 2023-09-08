صحة الوحدة:نفخر بإنجازاتنا التي حققتها كوادرنا الطبية

أعربت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية،عن فخرها بقصص النجاح التي حققتها كوادرها الطبية الوطنية،مؤكدة انها شكلت منجزات متميزة تؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات الصحية التخصصية.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أن “هذه النجاحات توثّق لمنجزات وطنية تضاف إلى رصيد المؤسسات الطبية والتخصصية العامة بقطاع الصحة”،بالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، نتيجة للبيئة السياسية غير المستدامة التي كانت سائدة في السابق، والتي أدت إلى تراكم الصعوبات والمشاكل، وضعف التخطيط في مجال الصحة وصعوبة في تطبيق السياسات الصحية”.

وعرضت الوزارة في بيانها بعض قصص النجاحات الطبية:

– فقد سجل قسم الجراحة العامة بمركز الزاوية الطبي إنجازًا طبيًا نادرًا، حينما أنقذ مريضة من مرض نادر ومزمن منذ صغرها، وهو عبارة عن عيب خلقي بالجهاز الهضمي، تمثل في التفاف المعدة حول نفسها (Gastric volvulus) وارتفاعها مع القولون والأمعاء داخل تجويف الصدر .

– فيما سجل مستشفى الهضبة الخضراء العام بطرابلس، نجاح خمس (5) عمليات زراعة صمام أورطي لحالات مرضية، عن طريق القسطرة أو ما يعرف بعملية “TAVI” وهي أحدث ماتوصل له العلم في عمليات تغيير الصمام على مستوى العالم.

– أيضًا نجاح باهر حققه مستشفى الأطفال للطب والجراحة بنغازي، حين تمكن فريق طبي متخصص من إجراء تدخل جراحي لطفل يبلغ من العمر يومًا واحدًا، لإخراج جنين من بطن الطفل، وهي حالة نادرة جدآ تحدث مرة واحدة لكل 500،000 ولادة، تم تشخيص هذه الكتلة بأنها “طفل داخل طفل

‏ “Vanis hed babu ” (Fetus in Fatu )

– أما مستشفى الطب الوقائي-طرابلس، فقد نجح في إنهاء معاناة طفلة منذ الولادة تبلغ من العمر خمسة سنوات ونصف، من عيب خلقي نادر في القناة الصفراوية، قد يتحول إلى سرطان إِن ترك بدون تدخل جراحي، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور الصفير، والتهابات متكررة في القنواة الصفراوية، وفي الكبد، وإلى تكون حصوات، (Choledocal Cyst type 1 excision with Roux-en-Y hepaticojejunostomy )

– وحقّق فريق طبي متخصص بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء، نجاحًا باهرًا بإجراء عملية طارئة ومعقدة ومن أكبر عمليات القلب المفتوح ( Bentall operation) لمريض يبلغ من العمر خمسين (50) عامًا .

– مستشفى الهضبة الخضراء-طرابلس، سجل نجاحًا آخر باستئصال ورم نادر نوع ‘ميكسوما’ من قلب مريضة في العقد الثالث من عمرها، وتكمن خطورة هذا الورم في إعاقته لسريان الدم داخل القلب بشكل طبيعي ويؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

– وتمكن فريق طبي متخصص بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بنغازي، من إنقاذ حياة مريض تعرض لنوبة قلبية، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بإجراء تدخل جراحي عاجل خلال ‘الساعة الذهبية’ وتركيب دعامة وإنقاذ حياة مريض، بعد خمسة وأربعين دقيقة من تشخيص الحالة.

– أما مستشفى الحوادث أبوسليم، أنهى معاناة مريض خضع لسبع (7) عمليات جراحية داخل ليبيا وخارجها، دون أن تنجح إحداها. استمرت معاناته لأكثر من ستة (6) أشهر بعد آخر عملية، ونجح فريق طبي متخصص في إجراء تدخل جراحي دقيق لتنظيف وإزالة العظم الميت من ساق المريض، وتنظيف الإسمنت الطبي من الكسر الملتهب، وغير الملتحم أسفل عظمتي الساق اليسرى، باستخدام تقنية «اليزاروف».