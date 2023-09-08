المجلس الوزاري لدول الخليج يعلن دعمه لجهود باتيلي للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا

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أعلن المجلس الوزاري لدول الخليج العربي، في دورته الـ157 دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وشدد المجلس في بيانه الختامي أنه لابد من وقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

وأبدى المجلس حرصه على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد المجلس قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، مشددًا على الأطراف الليبية ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وطالب المجلس الوزاري بضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.