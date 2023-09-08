مراقبة التربية والتعليم بنغازي تصدر قرارًا بشأن تطورات الاحوال الجوية

أصدر مراقب التربية والتعليم بنغازي الدكتور ” بالعيد جمعة ” قرارًا بتشكيل غرفة طوارئ بمراقبة التربية والتعليم بنغازي لمتابعة آخر التطورات بشأن التنبؤات الجوية وإتخاذ مايلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة .

نص البيان:

بناء على البيان الصادر عن الحكومة الليبية والمتضمن تحذيرها لكل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم ، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي اعتبارا من الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى يوم الأحد القادم وذلك نتيجة لسوء احوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الامطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية وفق التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية.

والتعليمات الصادرة من معالي السيد د. وزير التربية والتعليم نفيدكم بأنه قد تم تشكيل غرفة طوارئ بمراقبة التربية والتعليم بنغازي من السادة الآتية اسمائهم :

1 – فتحي منصور عثمان – مدير مكتب الموارد البشرية .

2 – احمد عمر المهشهش – مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية 3 – السيد فوزي سليم الشلماني – مدير مكتب التعليم الثانوي 4 – خليفة الصالحين عمر – مدير مكتب التعليم الاساسي

5- سلمی مسعود شقلوف – مدير مكتب رياض الاطفال .

6 – احمد مصطفى القبائلي – رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء

7 – السادة المحترمين مديري مكاتب الخدمات التعليمية

وذلك تحت رئاسة السيد .د بالعيد جمعة خليفة مراقب التربية والتعليم بنغازي لمتابعة آخر التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة.

حفظ الله البلاد والعباد