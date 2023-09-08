مصحوبة بعواصف رعدية وسيول.. العاصفة “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا

حذر مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، من تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا .

كما يتوقع المركز أن تواصل العاصفة تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، وتوقع أيضا نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

ويرجح المركز أن تتأثر السواحل الشرقية لتونس بتأثيرات غير مُباشرة للعاصفة المتوسطية على شكل تدفق بعض السحب على ارتفاعات مختلفة قد يرافقها هطول بعض زخات المطر.

وأشار مركز طقس العرب الإقليمي إلى أن العاصفة تواصل تحركها نحو شمال غرب مصر بعد ليبيا، وذلك بالتزامن مع فقدان قوتها بشكل واضح، مرجحًا أن تتسبب في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المُتوسط كنظام جوي عادي.