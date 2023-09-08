باثيلي يُؤكد دعم البعثة الأممية لجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي

طرابلس 08 سبتمبر 2023 (وال)- أكّد المبعوث الأممي عبد الله باثيلي، على الدعم التام للبعثة لجهودِ توحيد مصرف ليبيا المركزي، واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بمكتبة الخميس المبعوث الأممي عبد الله باثيلي.

وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بأنه تم خلال اللقاء الوقوف على الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تعزيز مستوى الشفافية، والإفصاح للإنفاق والإيراد العام وفقًا للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف المركزي، وخارطة الطريق القادمة لدور المصرف المركزي في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد. (وال – طرابلس)

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