ليبيا الان

من سرت حتى مساعد.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة وجريان أودية

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية “محيي الدين رمضان” أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الممتدة من مصراتة حتى أقصى الشرق الليبي بداية من الغد منخفضا جويا ورياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وقد تتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء.
وأضاف “رمضان” في تصريحات صحفية قائلا: ستكون المناطق الممتدة من سرت حتى مساعد أكثر تضررا من المنخفض وستشهد أمطارا غزيرة جدا وجريان أودية ورياحا قوية.
وخلال تصريحاته نبه مدير مركز الأرصاد، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التعامل مع المنخفض الذي من المتوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء.
وأوضح أنه، يفترض على الجهات الحكومية وضع استعدادات وتجهيزات مناسبة تحسبا لأي طارئ قد ينتج عن الأمطار الغزيرة المتوقعة.
الوسوم

الأرصاد الجوية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك