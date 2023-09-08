أبوزريبة يشكل لجنة طوارىء لمواجهة التقلبات الجوية

أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “عصام أبوزريبة”، قرار رقم (312) لِسنة 2023م، بشأن تَشكيل لجنة طوارئ وأزمة تتولى التَنسيق مع الجهات الأمنية المُتعلقة بِالأمن وَالسلامة العَامة.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية الليبية، أن القرار يضمن السلامة المرورية فِي الشوارع وَتقدِّيم المُساعدات الإنسانية اللازمة لِمُواجهة التَقلبات الجوية.

كما نص القرار أن اللجنة يرأسها وكيل وَزارة الداخلية “فرج اقعيم”، وعضُوية رئيس جهاز البحث الجنائي، ومُدراء الإدارة العَامة للدعم المركزي، والمرور والتّراخيص، ومُديريِّة أمن بنغازي.