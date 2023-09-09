“مؤسسة رؤية” تحذر من الأمطار الرعدية الغزيرة والعواصف في بعض المناطق

الوطن| متابعات

أشارت آخر تحديثات النماذج العددية إلى تأثر مناطق الخليج والشمال الشرقي بحالة جوية قوية الفاعلية من ليلة الغد وتشتد ليلة الأحد نتيجة احتمالية تطور منخفض جوي بخصائص شبه مدارية إلى عاصفة متوسطية، وربما إعصار متوسطي “Medicane“ بالتزامن مع توغله نحو الشمال الشرقي، مما يسبب في هبوب رياح قوية السرعة مع هبات عاصفية، بالإضافة إلى أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة.

فحذرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته من غزارة الأمطار المتوقعة في بعض المناطق والتي قد تسبب في جريان الأودية في المناطقالجبلية والداخلية، لذا يجب تجنب الأودية خلال الفترة المذكورة.

كما أشارت إلى هبوب رياح قوية السرعة مع هبات عاصفة قد تلامس حاجز 100كم/س مما قد تسبب في تطاير الألواح المعدنية وسقوطالأشجار وأعمدة الكهرباء.

ونوهت إلى حدوث اضطراب كبير في حالة البحر في ساحل الخليج والساحل الشرقي مع عبور الحالة الجوية بحيث قد يصل ارتفاع الموج إلى 4 أمتار وربما أكثر.

ودعت الأجهزة المعنية في الدولة إلى الاستعداد بشكل جيد للحالة المرتقبة وما قد ينتج عنها من أضرار مادية.