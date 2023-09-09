بعد تهديد والده بالطرد.. القبض على مواطن وبحوزته أسلحة وذخائر وحشيش

ألقى رجال الأمن القبض على مواطن وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وقطعة من مخدر الحشيش.

وتلقى مركز شرطة قصر خيار التابع لمديرية أمن القره بوللي بلاغا مفاده قيام شخص بطرد والده من المنزل والتهديده بالقتل والرماية بسلاح ناري على مركبة عمه، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة.

وقال البيان: “على الفور توجه مدير الأمن وأعضاء تابعون لوحدة البحث الجنائي بمركز قصر الاخيار وقوة دعم المديرية وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الامنية إلى مكان تواجد المبلغ عنه”.

وأضاف البيان: “بعد أخذ الإذن من النيابة العامة لاقتحام المنزل تم إلقاء القبض على المبلغ عنه كما عثر بداخل المنزل على 3 بنادق نوع كلاشنكوف وأعيرة نارية وبندقية نوع بيكتي وصاروخ حراري مرفقاً بدانة وذخيرة وعدد من الذخيرة لسلاح مضاد للطائرات 14.5 وقذيفتين هاون وأسلحة بيضاء وقطعة من مخدر الحشيش معدة للترويج وعدد من الأختام المزورة”.