شرطة البركة تضبط 4 مصريين يمتهنون تجارة العملة داخل محل لبيع المواد الغذائية

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة قبض على أربعة أشخاص من الجنسية المصرية يمتهنون تجارة العملة داخل محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة البركة.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة البركة عن أربعة أشخاص من الجنسية المصرية يمتهنون تجارة العملة داخل محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة البركة.

وأكدت المديرية أن رئيس المركز عميد طارق نجم أصدر تعليماته بالتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المطلوبين وعلى الفور تم خروج قوة من تحريات المركز بإمرة رئيس إلى محل بيع المواد الغذائية سالف الذكر.

وأفادت المديرية أنه تم ضبط أربع أشخاص من الجنسية المصرية وبحوزتهم مبالغ مالية من العُملة المصرية والعُملة الليبية وتم الانتقال بهم إلى المركز.

وأوضحت أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بتجارة العملة وتحويلها لجمهورية مصر العربية وبتفتيش هواتفهم احترازياً تم العثور بداخلها على صور لعُملات أجنبية يورو ودولار وأيضا تعاملات مع بعض الأشخاص في بيع العملة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.