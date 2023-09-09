وزراء مجلس التعاون الخليجي يطالبون بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية

الوطن| رصد

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الوزاري الـ157، بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكدت دول مجلس التعاون، على ضرورة ضمان سيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها، مجددة دعم جهود البعثة الأممية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات.

وذكرت أنها تدعم توحيد المؤسسات في ليبيا وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع اندلاع موجة عنف جديدة

هذا وأعربت دول مجلس الأمن، عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، وتدعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.