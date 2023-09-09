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البيوضي: الغيث النافع فضح مشاريع بيع الوهم وهدر الأموال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، حكومة الوحدة المؤقتة متهم رئيسها عبد الحميد الدبيبة ببيع لوهم للمواطنين وإهدار المال العام.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الغيث النافع فضح مشاريع عودة الحياة وكيف يباع الوهم وتهدر الأموال”.
وأضاف: “لقد استنفدت هذه الحكومة كل المبررات الأخلاقية والسياسية لبقائها”.

يشار إلى أن الأمطار التي هطلت على طرابلس الجمعة تسببت في غرق عدد من المناطق وانهيار بالطرق كطريق “البيفي” الذي أعلنت حكومة الدبيبة عن صيانته وتطويره قبل شهرين ضمن برنامج عودة الحياة.

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صحيفة الساعة 24

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