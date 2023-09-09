مراقبة تعليم بنغازي: تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت مراقبة تعليم بنغازي تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة آخر التطورات بشأن التنبؤات الجوية لاتخاذ مايلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة الطلبة.

وأشارت المراقبة إلى أن تشكيل اللجنة جاء بناء على البيان الصادر عن الحكومة الليبية والمتضمن تحذيرها لكل المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى يوم الأحد القادم وذلك نتيجة لسوء أحوال الطقس.

وأوضحت مراقبة التعليم أن بيان الحكومة نبه من إمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية وفق التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات للأحوال الجوية .

وأشارت إلى أن مهام الغرفة متابعة آخر التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة.