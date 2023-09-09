رياح قوية وأمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس استثنائي بالمدن الليبية

حذر مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، محيي الدين رمضان، من الطقس الاستثنائي الذي ستشهده البلاد غدا وبعد غدا.

وقال رمضان في تصريحات صحفية له، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الممتدة من مصراتة حتى أقصى الشرق الليبي بداية من الغد منخفضا جويا ورياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة، وقد تتسبب في سقوط أعمدة الكهرباء.

وأضاف في تصريحات صحفية له: “ستكون المناطق الممتدة من سرت حتى مساعد أكثر تضررا من المنخفض وستشهد أمطارا غزيرة جدا وجريان أودية ورياحا قوية”.

ونبه مدير مركز الأرصاد، المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التعامل مع المنخفض الذي من المتوقع أن يستمر حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح أنه، يفترض على الجهات الحكومية وضع استعدادات وتجهيزات مناسبة تحسبا لأي طارئ قد ينتج عن الأمطار الغزيرة المتوقعة.