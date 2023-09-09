بسبب الطقس.. الحكومة الليبية المكلفة تعلن عطلة طارئة يومي الأحد والإثنين

قررت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، منح عطلة طارئة يومي غد الأحد وبعد غد الاثنين بكافة الهيئات والمؤسسات العامة، وجميع المؤسسات التعليمية بكامل مستوياتها وكذلك القطاعات الخاصة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة.

واجتمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت؛ بشكل طارئ مع أعضاء اللجنة، حيث دعت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية، برفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.

واتفق أعضاء اللجنة على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الداخلية والصحة، والموارد المائية، والحكم المحلي، والأشغال العامة والكهرباء والطاقات المتجددة، والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والطيران.