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تسليم سيارة محملة بالصهريج لشركة المياه والصرف الصحي في سبها

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

‏ الوطن| متابعات 

سلم رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية المكلف محمد البصير، سيارة شفط مياه الصرف الصحي محملة بصهريج تابع لها إلىمدير  شركة المياه والصرف الصحي ببلدية سبها، وذلك بناءً على تعليمات نائب رئيس الحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة.

وقال رئيس الديوان إن هذه البادرة هي نوع من الدعم والمساندة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية بتعليمات من وزير الموارد المائية محمد دومة، بالتنسيق مع نائب رئيس الحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، وإن وزارة الموارد المائية هي من أوائل الوزارات التي قدمت دعماًومعونات للمنطقة الجنوبية.

و‏في هذا الصدد، سيتوالى الدعم بتوفير مزيد من المعدات والآليات في مجال المياه والصرف الصحي، مع ضرورة الاهتمام بالمساعي الجارية حاليا للقضاء على مشاكل تراكم المياه داخل شوارع المدينة.

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رئيس ديوان مجلس الوزراء للمنطقة الجنوبية سالم الزادمة ليبيا

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الوطن الليبية

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