الدبيبة: نتضامن مع أسر ضحايا زلزال مراكش

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن تضامنه الكامل مع أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش بالمغرب.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “أعزّي الشعب المغربي الشقيق وأخي الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال، الذي ضرب ضواحي مدينة مراكش” وأضاف “تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية”.

وضرب زلزال عنيف المغرب ليلة أمس وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة “إغيل” بإقليم الحوز وتسبب في وفاة مئات الأشخاص.