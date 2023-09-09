عاجل: لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة تعلن الأحد والإثنين عطلة بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقب

بنغازي 09 سبتمبر 2023 (وال) -أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة برئاسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، السبت، اتخاذها لإجراءات عاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية خلال الأيام المقبلة شرق البلاد، معلنة يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين عطلة رسمية بكافة الجهات والمؤسسات العامة.

وأعلنت إدارة الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء، أن اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم عددا من الوزراء وقادة عسكريين وأمنيين، عقد اجتماعا بكامل أعضائها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وناقشت تداعيات الأزمة وآليات معالجتها.

وأهابت اللجنة بكافة المؤسسات العامة التي يتعين تواجد موظفيها خلال العطلة خاصة تلك الجهات المتعلقة بالأمن والصحة بالتواجد في أعمالهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.

وطالبت جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة، وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.

وأكدت على جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.

وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة. (وال – بنغازي)

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