“إعصار دانيال” .. حكومة النواب: الأحد والاثنين عطلة رسمية

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد قرارا بجعل يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في كافة الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، باستثناء الوظائف الصحية والأمنية و”الضرورية”.

وأضاف حماد اليوم في بيان، أن هذا الإجراء جاء بناء على التقارير الجوية التي تفيد بقرب قدوم “إعصار دانيال” مصحوبا بأمطار وخلايا رعدية إلى الساحل الليبي.

وطالب رئيس حكومة البرلمان عمداء البلديات بإخلاء المناطق من السكان التي يتوقع جريان أوديتها وتهديدها الأهالي، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتجنيب المواشي أي مخاطر محتملة.

وخاطب حماد الجهات الأمنية والصحية وهيئة السلامة برفع حالة الطوارئ القصوى طيلة الأيام المتوقع فيها حدوث الإعصار.

وكان مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، أمس الجمعة، قد حذر من تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة في تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية.

كما توقع المركز أن تواصل العاصفة تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق.

وتوقع المركز أيضا نشاطا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

المصدر: الحكومة المكلفة من النواب + مركز طقس العرب

