الأمم المتحدة تحذر من تآكل السواحل الليبية: “تهدد المواقع الأثرية”

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن البيئة البحرية في ليبيا تعاني من عدة مخاطر، أبرزها النفايات الصلبة والكيماوية، وطرق الصيد غير المستدامة، بالإضافة إلى تآكل السواحل.

وأوضحت البعثة الأممية، أن تآكل السواحل يهدد سبل العيش وبعض المواقع الأثرية في البلاد، مشيرة إلى أن الساحل الليبي يمتد على مسافة قرابة 2000 كلم.

وأضاف البيان أن على الرغم من أن ليبيا لم تضع الهدف 14 (الحياة تحت الماء) من أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها قصيرة الأجل، إلا أنها معنية بإدماج هذا الهدف ضمن خططها لمواجهة تحديات المناخ.

وأشارت البعثة إلى عمل ليبيا على تحديث الإطار القانوني للصيد، وتطبيق فترات الراحة البيولوجية للسماح بتجدد الموارد السمكية، وحل مشكلة الصرف الصحي والنفايات البلاستيكية التي تنتهي في البحر.