الحكومة الليبية: عطلة يومي الأحد والاثنين بسبب الأحوال الجوية

الوطن|رصد

قررت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اعتبار يومي الأحد والإثنين القادمين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بجميع الجهات والمؤسسات العامة، على أن يُستثنى من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.

واتخذت اللجنة جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية خلال الأيام، خلال اجتماع طارئ لها فجر اليوم السبت

ووجهت اللجنة جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.

ووجهت اللجنة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.على جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.

واتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.