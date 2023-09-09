مصرع وإصابة 961 شخصًا في أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن

أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر. وقال رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- هو الأعنف منذ قرن.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال، بينما شرعت السلطات في عمليات بحث وإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض.

ونقل مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني -عن بيان مقتضب للمعهد الوطني للجيوفيزياء- أن الزلزال وقع حوالي الساعة الـ 11 مساء الجمعة (الساعة الـ 22 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، على عمق 8 كيلومترات.

إحصائية تفصيلية لضحايا الزلزال

أصدرت السلطات المغربية إحصائية تفصيلية لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة وخلف 632 قتيلا و329 مصابا، وفق آخر حصيلة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية قوله، صباح اليوم السبت، إنه تم تسجيل 290 وفاة بإقليم الحوز، و190 وفاة بإقليم تارودانت، و89 وفاة بإقليم شيشاوة، و30 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة (منطقة) مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال.

كما تم تسجيل 5 وفيات بعمالة أغادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

وأضاف المسؤول أن الهزة الأرضية هذه أسفرت أيضا عن انهيار عدد من البنايات بهذه العمالات والأقاليم.

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تصدر تقريرها

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومترا ومركزه جبال الأطلس.

وأوضحت الهيئة أنه لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كيلومتر من زلزال المغرب منذ عام 1900.

وكان رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي قال إن الزلزال -الذي ضرب جنوب غربي مراكش وبلغت شدته سبع درجات على مقياس ريختر- هو الأعنف منذ قرن.