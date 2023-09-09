حسين بن عطية: لن أغدر بوطني ولم أخنه وحكومة الدبيبة ساقطة

عبر حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، عن يأسه ورفضه للممارسات السياسية التي يتبعها بعض القيادات في في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال “بن عطية”، في منشور له بفيسبوك، “لا أملك إلا كلمات أنقشها على جدار الفيس ليعلم أولادي أنني لم أغدر بالوطن يوما ولم أخنه بالسر ولا بالغيب في زمن باع فيه كبار القوم أوطانهم و جبنوا وخابوا وذلوا أنفسهم وإرتهنهم الدولار”.

وأضاف مهاجما الحكومة، “كذبوا على شعبهم و حين جاء الدولار سقطت كل المبادئ والثوابت، فعد أن كانت وصاية أصبحت ولي أمر شرعي، وبعد أن كانت متصهينة أصبحت معذورة، وبعد أن كانت فرقاطة أصبحت أفضل الأسوأ”، مختتنا منشوره بالإشاؤة إلى حكومة الدبيبة، قائلا: “حكومة ساقطة”.

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