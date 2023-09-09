المنفي يقدم التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، التعازي لملك المغرب “محمد السادس”، والحكومة والشعب المغربي في ضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب البلاد.

وأعرب المنفي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن الألم والحزن والتضامن مع المغرب بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكداً ثقته بأن تتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة.

وسجلت المراصد العالمية لرصد الزلازل، مساء أمس الجمعة، هزات أرضية قوية في مناطق مختلفة من المغرب وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهزة حدد مركزها بين مراكش وأكادير كانت على الساعة العاشرة و59 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، وسجلت على عمق 18.5 كيلومتر.

ووفق الداخلية المغربية فقد بلغت حصيلة الضحايا حتى صباح اليوم السبت 632 قتيلا و329 جريحا.