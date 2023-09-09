تحذير هـام من المرور بمديرية أمن طرابلس للمواطنين

حذر مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اليوم السبت ابوجود مستنقعات من مياه الامطار وضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من اضرار لسياراتهم والاماكن كالتالي :

مثلث الترسانة ، الإشارة الضوئية اولاد الحاج ، طريق السريع جسر الحشان اتجاه الغرب ، جسر الاستقلال اتجاه الشرق , جسر H ، مثلث لعويتي ، زناتة بالقرب من جامع صقع ، جزيرة المدار ، جزيرة عودة الحياة ، طريق الجامعة ، جسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية ، طريق السدرة ، مثلث لمرادي عين زارة ، امام صالة الهناء عين زارة ، مثلث جدادعة ، محلات الفرناج ، طريق الشوك ، تحويرة البيفي .

وأفدت مديرية أمن طرابلس، الى أنه تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي وبالتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور بأعمال شفط مياه الأمطار .