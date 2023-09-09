المقريف يمنح مراقبي التعليم بالبلديات سلطة إيقاف الدراسة بسبب الأحوال الجوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

على خلفية التقلبات الجوية المتوقعة على ليبيا، منح وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها أنه استنادا إلى توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع والتي تتضمن تغيرات في حالة الطقس وسقوط (الأمطار) بكميات غزيرة على طول الساحل الليبي فإن وزير التربية والتعليم منح مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.