حالة الطقس المتوقعة حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم السبت 09 سبتمبر 2023.

الفرصة متهيئة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق (الخليج – بنغازي – الجبل الأخضر-درنة – طبرق) وتصل إلى الدواخل، مما تتسبب في جريان بعض الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على اغلب المناطق قد تصل سرعتها احيانا إلى(70) كيلو متر في الساعة.

البحر على طول الساحل قليل الاضطراب إلى مضطرب قد يصل على الساحل الغربي (4) أمتار، ومن المتوقع أن تستقر الأجواء تدريجيا على مناطق الشمال الغربي من يوم الغد، ويشمل الشمال الشرقي من مساء يوم الثلاثاء.

وتشهد مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار قد يصحبها خلايا رعدية صباحاً ، تبدأ بالانقشاع تدريجيا يوم الغد. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مصراتة وسرت هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(27–32)مْ. كما تشهد مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد وقد تشمل بعض مناطق الدواخل الإثنين مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة احيانا قد تصل (70) كم/س على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-33)مْ . أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-37)مْ. وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الإثنين قد يتخللها سقوط أمطار على الواحات. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37-40)مْ.

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