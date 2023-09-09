أمطار غزيرة وجريان للأودية بهذه المناطق.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 09 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 09 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة احيانا على الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية على مناطق (الخليج – بنغازي – الجبل الاخضر- درنة – طبرق وتصل إلى الدواخل ) مما تسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة، مع رياح قوية على اغلب المناطق قد تصل سرعتها احيانا إلى(70)كم/س.

البحر على طول الساحل قليل الاضطراب إلى مضطرب قد يصل على الساحل الغربي (4)امتار.

ومن المتوقع أن تستقر الاجواء تدريجيا على مناطق الشمال الغربي من يوم الغد، ويشمل الشمال الشرقي من مساء يوم الثلاثاء.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار قد يصحبها خلايا رعدية صباحاً ، تبدأ بالانقشاع تدريجيا يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مصراتة وسرت هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27–32)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: سقوط أمطار على معظم المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد وقد تشمل بعض مناطق الدواخل الإثنين مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة احيانا قد تصل (70) كم/س على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ .

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-37)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الإثنين قد يتخللها سقوط أمطار على الواحات.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-40)مْ.