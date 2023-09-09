وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة يصدر هذا القرار بشأن إيقاف الدراسة بسبب الأحوال الجوية

منح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، في تعميم صادر اليوم السبت، مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التعليم في بيان لها أنه استنادا إلى توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع والتي تتضمن تغيرات في حالة الطقس وسقوط (الأمطار) بكميات غزيرة على طول الساحل الليبي فإن وزير التربية والتعليم منح مراقبي التعليم بالبلديات السلطة التقديرية لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين والعاملين في قطاع التربية والتعليم.

وبحسب تقرير صادر عن الارصاد الجوية، لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على معظم مناطق الشمال، تكون جيدة إلى غزيرة احيانا على الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية خاصة يوم الغد و الإثنين.