اللافي: دعم كامل للمغرب في محنة الزلزال 

أعرب عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عن بالغ تعازيه لدولة المغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش وما حولها.

كتب قائلًا على موقع إكس “أشارك إخوتنا في ‎المملكة المغربية الشقيقة الحزن العميق لفقدهم ذويهم وأحبائهم في أحداث ‎الزلزال المدمر الليلة البارحة، وأتقدم لهم بتعازي الحارة، داعياً الله أن يتقبل من فقدوا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين، وأعبر عن تضامني مع أهالي الضحايا والذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم، وعن دعمنا الكامل لحكومة المملكة المغربية، وشعبها الشقيق في مواجهة هذه المحنة، وفي جهودها للتعافي منها”.