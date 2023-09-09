أمن طرابلس تعلن المناطق والشوارع التي تشهد تجمع لمياه الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت المناطق والطرق التي تشهد تجمع كميات كبيرة من الأمطار داعية المواطنين إلى الحذر.

وبحسب مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” فإن مكتب شؤون المرور يؤكد أن الأماكن التي تشهد وجود مستنقعات مياه هي مثلث الترسانة، الإشارة الضوئية أولاد الحاج، طريق السريع جسر الحشان اتجاه الغرب، جسر الاستقلال اتجاه الشرق، جسر H ، مثلث لعويتي، زناتة بالقرب من جامع صقع، جزيرة المدار، جزيرة عودة الحياة، طريق الجامعة، جسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، طريق السدرة، مثلث لمرادي عين زارة، أمام صالة الهناء عين زارة، مثلث جدادعة، محلات الفرناج، طريق الشوك، تحويرة البيفي .

وحذر مكتب شؤون المرور المواطنين من وجود مستنقعات في الطرقات جراء مياه الأمطار ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار لسياراتهم.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي والتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور للقيام بأعمال شفط مياه الأمطار .