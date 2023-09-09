لسوء حالة الطقس.. الحكومة الليبية تُعلن عطلة طارئة وتخلي بعض المناطق

العنوان-بنغازي

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية – رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حمّاد، اليوم السبت؛ قرارا يقضي باعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بكافة المؤسسات التعليمية والجهات العامة.

واستثنى القرار رقم (72) لسنة 2023 الصادر اليوم السبت، الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.

وحذرت الحكومة الليبية الخميس من سوء أحوال الطقس بعد ورود توقعات تشير إلى ذلك وتؤكد أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية الأحد المقبل سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك.

وأضافت الحكومة الليبية في بيان لها أن العطلة ستشمل جميع المدارس والهيئات التعليمية.

وحذرت المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم ، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة.

وأهابت الحكومة بكل الجهات ذات العلاقة إعلان و رفع أقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.

ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي.

وذكرت الحكومة الليبية أنه من المتوقع حدوثها بدءا من أمس الجمعة الموافق وحتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أنها شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة الليبية وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم ووزير المواصلات وستكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث.