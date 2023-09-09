العرادي: هناك من يحاول إنقاذ اللجنة المالية وآخرون يحاولون إلغائها

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة والبناء،على اجتماع رؤساء مجلسا الرئاسي محمد المنفي والدولة الاستشاري محمد تكالة وحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مشتركا لبحث تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي عبر آليات التوافق والحوار للوصول إلى الانتخابات.

العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” شركاء متشاكسون،هناك من يحاول إنقاذ اللجنة المالية، وهناك من يعمل على إلغائها، وهناك من يريد تشكيل حكومة جديدة، ومنهم من يسعى لعرقلتها”.