دبيبة ناعيا ضحايا زلزال المغرب: ” تضامنا الكامل مع أسر الضحايا”

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، واجب العزاء للشعب المغربي الشقيق، والملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ضواحي مدينة مراكش الليلة الماضية.

وأسفر الزلزال عن وفاة 632 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 329 آخرين في أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية.

وقال دبيبة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، وندعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية”.

وكشف المركز الجيوفيزيائي المغربي، عن أن الزلزال وقع في منطقة إغيل بالأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة. وقالت إنه وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلو متر.