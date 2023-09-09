بسبب الأحوال الجوية.. الحكومة الليبية تصدر قرارًا طارئًا لكافة الهيئات والمؤسسات والقطاعات

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حمّاد، يومي الأحد والاثنين المقبلين، عطلة طارئة بكافة الهيئات والمؤسسات العامة وجميع المؤسسات التعليمية والقطاعات الخاصة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، مستثنيا من ذلك العاملين بالمرافق الصحية والجهات الأمنية وكل من تتطلب طبيعة أعمالهم مواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية المرتقبة، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات.

وكلف حماد وزير الداخلية بحكومته بإصدار تعليماته وتوجيهاته لكل البوابات والتمركزات والوحدات الأمنية، للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية في المناطق المتوقع أن تشهد فيضانات وجريان للأودية بها نتيجة لسوء الأحوال الجوية المرتقبة.