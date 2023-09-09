بسبب الأحوال الجوية.. مراقبة تعليم مصراتة تصدر قرارًا لكافة المدارس

أعلنت مراقبة التربية والتعليم بلدية مصراتة، اليوم السبت على ان غدًا الاحد الموافق 10 سبتمبر 2023م، عطلة رسمية على كافة مدارس مدينة مصراتة.

ويأتي ذلك استناداً إلى التحذيرات بمدى اضطراب الأحوال الجوية وبناءً على التفويض الذي منحه السيد وزير التربية والتعليم الدكتور ” موسى محمد المقريف” بمنح السلطة التقديرية والعاملين بقطاع التربية والتعليم. الأستاذ ” أحمد إبراهيم مشيحيت ” لإيقاف الدراسة حماية للطلاب والمعلمين.

وفي السياق، أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، ان كميات أمطار المسجلة منذ منتصف الليل حتى الساعة 10:00 تماما هذا الصباح بحسب محطات طقس إلكترونية خاصة كميات جيدة من الامطار وكانت على النحو التالي :

الجزيرة مصراتة : 62 ملم

مصراتة المركز : 47 ملم

الغيران مصراتة : 16 ملم