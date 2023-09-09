الخارجية ترحب بحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة بمجموعة العشرين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بحصول الاتحاد الأفريقي على العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، خلال قمة المجموعة التي عقدت في نيودلهي بالهند اليوم السبت.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بهذه الخطوة التس ستتيح للاتحاد الأفريقي التعبير بشكل فاعل وعملي عن تطلعات الشعوب الأفريقية والمساهمة في التعامل مع التحديات والاهتمامات الدولية وتقديم رؤية إفريقيا المستمدة من مواقفها الموحدة وحرصها على بناء عالم عادل ومستقر.

وبينت وزارة الخارجية أنه يوافق تحقيق هذا الإنجاز القاري بالتواجد الفعلي في مجموعة العشرين ذكرى الإعلان عن تأسيس الاتحاد الأفريقي بمدينة سرت حيث انبثقت الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الأفريقية على محورية مكانة القارة الأفريقية.