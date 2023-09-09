الأرصاد الجوية توضح كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد اليوم

نشرة الأمطار اليومية من المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة ابتداً من الساعة الثامنة صباحاً ليوم الجمعة 2023/9/8م وحتى الساعة الثامنة صباحاً ليوم السبت 2023/9/9 م: