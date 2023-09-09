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الأرصاد الجوية توضح كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد اليوم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشرة الأمطار اليومية من المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة ابتداً من الساعة الثامنة صباحاً ليوم الجمعة 2023/9/8م وحتى الساعة الثامنة صباحاً ليوم السبت 2023/9/9 م:

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