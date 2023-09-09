الداخلية: العثور على أسلحة ومخدرات لدى شخص طرد والده من المنزل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2023

أعلنت وزارة الداخلية العثور على أسلحة نارية وقذائف وذخيرة ومخدرات في منزل شخص طرد والده بمنطقة قصر الأخيار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مركز شرطة قصر الأخيار التابع لمديرية أمن القره بوللي تلقى بلاغا مفاده قيام شخص بطرد والده من المنزل وتهديده بالقتل والرماية بسلاح ناري على مركبة عمه .

وتوجه مدير الأمن وأعضاء تابعين لوحدة البحث الجنائي بمركز قصر الأخيار وقوة دعم المديرية وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى مكان تواجد المبلغ عنه.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة لدخول المنزل تم القبض على المبلغ عنه، كما عثر بداخل المنزل على عدد ثلاث بنادق نوع كلاشن كوف وأعيرة نارية وبندقية نوع بيكتي وصاروخ حراري مرفقاً بدانة وذخيرة وعدد من ذخيرة سلاح مضاد للطائرات 14.5 وقذيفتين هاون وأسلحة بيضاء وقطع من مخدر الحشيش معدة للترويج، وعدد من الاختام المزورة.