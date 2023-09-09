الحاجي: الاحتجاجات الأخيرة زادت من ارتهان حكومة الدبيبة للميليشيات المسلحة

ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي إسلام الحاجي، أن الاحتجاجات الأخيرة زادت من ارتهان حكومة الدبيبة للميليشيات المسلحة.

الحاجي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال :احتياج الدبيبة لسلاح التشكيلات والفصائل لم يعد ينحصر في صد خصومه، أو لإيجاد توازن مع سلاح الشرق، بل صار يعتمد عليهم لاحتواء موجات غضب بمدن المنطقة الغربية، حاضنته الشعبية، وهذا ليس مؤشراً جيداً”.

ووصف الحاجي حجم التحشيد الأمني بأنه “كان مبالغاً فيه”، وخاصة في ظل تراجع حدة الحراك الشعبي في الأيام الأخيرة والانتشار الموسع لعناصر الداخلية والتشكيلات التابعة لها، هو ترهيب للجميع وليس للمتظاهرين فقط.

وعن توعد “لواء الصمود” في مصراتة، الذي يقوده المعاقب دولياً، صلاح بادي، بإزاحة من وصفهم بـ”بالعملاء والخونة من سدة الحكم”،قال الحاجي:” إن الدبيبة لجأ إلى تشكيل غرفة أمنية بالمدينة نفسها في إشارة تنبئ بعزمه على تأسيس قوة مسلحة تتبعه مباشرة لقمع معارضيه في مسقط رأسه، وخاصة بعد تنامي دورهم في الفترة الأخيرة”.