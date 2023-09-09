ليبيا.. شركة راس لانوف تشكل فريق أزمات للتعامل مع أي فيضانات محتملة

أصدرت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا، قرارا بتشكيل فريق أزمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن تشكيل الفريق جاء في إطار متابعة نماذج التوقعات المناخية الدولية المختصة بالأرصاد الجوية والتي تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة تساقط الأمطار في منطقة راس لانوف خلال الأيام المقبلة.

يرأس الفريق مدير عام الصحة والسلامة والبيئة في الشركة، ويضم في عضويته كلا من مدير إدارة الخدمات، ومدير إدارة النقل، ورئيس مكتب العلاقات العامة، ومراقب الأمن الصناعي، والناطق الرسمي للشركة، وفق قرار رئيس مجلس الإدارة إدريس الستاوية.

ويختص الفريق بالتعامل مع أي أحداث طارئة تنجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات المحتملة، وتفادي تكرار حدوث فيضانات بالمنطقة السكنية رقم (9).

وبدأ الفريق بالفعل في وضع آلية واضحة لمعالجة الموقف بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تنظيف الطريق العام، وفتح المختنقات الترابية التي من المتوقع أن تتجمع فيها المياه بكميات كبيرة، مما قد يتسبب في تعطيل حركة السير على الطريق الساحلي أمام المدينة السكنية.